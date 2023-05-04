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İzmir'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

İzmir'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğusundaki ilçelerde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'den, İzmir'in doğusundaki ilçeler için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İzmir Yaşam Haberler

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