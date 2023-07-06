İzmir'in Buca İlçesinde Kadınlar Tarafından Üretilen Lavanta ve Ürünleri İlgi Görüyor

Buca ilçesine bağlı Doğancılar köyünde kadınlar tarafından üretilen lavanta ve lavantadan yapılan ürünler, ekonomik olarak geçim kaynağı olmanın yanı sıra köye ziyaretçi çekiyor. Lavanta üretimiyle köy turizmini geliştirmeyi hedefleyen köylüler, lavanta yağı, lavanta suyu, sabun, kolonya, bal ve tohum üretimi yaparak üretici pazarlarında satış yapıyor. Lavanta bahçelerini görmek isteyen insanlar köye gelerek fotoğraf çektiriyor ve köyün adını duyuruyor.

İZMİR'in Buca ilçesi Doğancılar köyünde kadınlar tarafından üretilen lavanta ve lavantadan yapılan ürünler ilgi görüyor. Köy, mor renkli lavanta bahçelerini görmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak gezi noktalarından biri haline geldi. Isparta'da gördükleri lavanta bahçelerinin kendi köylerinde yapmak için yola çıktıklarını belirten Doğancılar Köyü Muhtarı ve üretici Nebahat Coşkun (57), "Kadınlara getirisi olacağını düşünüp, köyümüzün de tanıtılması amacıyla lavanta üretimine başladık" dedi.

Doğancılar köyünde kadınlar tarafından yetiştirilen lavantalar, hem ekonomik olarak geçim kaynağı oldu hem de mor renkli lavanta bahçeleri köye ziyaretçi çekti. 11 yıl önce Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün fide desteği ile başlayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi'nin hibeleriyle köylülere dağıtılan binlerce lavanta fidesi, köyün kaderini değiştirdi. Kadın üreticiler tarafından yetiştirilen, bakımı yapılan ve toplanan lavantalar, lavanta yağı, lavanta suyu yanı sıra sabun, kolonya, bal ve tohum üretimi yapılarak üretici pazarlarında satılıyor. Üreticiler, bahçelerindeki lavantaları işleyerek gelir elde etmenin yanında, köy turizmini geliştirerek kente göçü engellemeyi hedefliyor.

ISPARTA'DAN İLHAM ALDI

11 yıl önce Buca Tarım İlçe Müdürlüğü fide desteği ile lavanta hikayesinin başladığını belirten Doğancılar Köyü Muhtarı ve üretici Nebahat Coşkun, Isparta'da gördükleri lavanta bahçelerinin kendi köylerinde yapmak için yola çıktıklarını belirtip, "Proje yaptık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bunu istedik. Öncesinde Isparta gezisi yapmıştık. Oradaki arazileri görüp, ve 'Neden bizim köyümüzde de olmasın?' dedik. Kadınlara getirisi olacağını düşündük. Köyümüze geldiğimizde karar verdik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştükten sonra proje hazırlandı. Destek oldular ve lavantaları diktik. 4-5 tane üreticimizle bunu yapmaktayız. İsteğimiz köyümüzün tanıtılması. Köylüler bir şeyler yapmaya çalışsınlar ki köylerimiz dağılmasın, köy olarak kalsın" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'E ÖZGÜ LAVANTA GAZOZU OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Lavantadan elde edilen ürünlerin satışını köylü pazarında yaptıklarını anlatan Coşkun, "Büyükşehir köylü pazarı yaptı. Oraya götürdük. Buca Belediyesi de hem fide desteği sağladı. Lavantanın yanında köyümüzde bamya, zeytin, incir üretimimiz var. İsteğimiz köyümüzde ürettiklerimizi ortaya çıkarmak, pazarımız yok. Pazar olursa, herkes ürettiklerini getirir. Üretimimizi kendimiz yapalım, kendimiz satalım, kendimiz kazanalım istiyoruz. Lavanta yağı, suyu, sabunu, kolonyası yapılıyor. Isparta'da lavanta dondurması olduğunu görmüştüm. İzmir'e özgü lavanta gazozu olması üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Köylerde tarım olursa herkes geri döner" dedi.

LAVANTADAN BAL ÜRETİMİ

Eşinin arıcılık yaptığını ve arıların lavantadan bal aldığını gördüğünü belirten lavanta üreticisi Sevinç İdem (63), Buca Tarım İlçe Müdürlüğü'nden lavanta desteği istediklerini aktardı. Yapılan proje ile lavanta ekimi yaptıklarını ifade eden İdem, "Buca Tarım İlçe Müdürlüğü, Buca Belediyesi bizlere destek verdi. O dönem 400 kök lavanta geldi. 400 kök lavantadan arılardan bal almaya başladık. Balımız var, kolonyasını yapıyoruz. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hibe olarak 32 bin lavanta kök verdi. Hem arılarımız hem balımız hem de yağımız çoğaldı" ifadelerini kullandı.

'LAVANTA BAHÇELERİNİ GÖRMEK İÇİN İNSANLAR KÖYE GELİYOR'

Annesi Nebahat Coşkun sayesinde lavanta üretimi işine giren genç üretici Seher Coşkun (27) ise insanların lavanta tarlalarını görmek için köye geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden insanların kendilerine ulaştıklarını ifade eden Coşkun, "Diş hekimi asistanıyken şehirdeki hayatı bırakıp ailemin yanına lavanta üretimi için geldim. Köyümüzün adını hiç bilmeyen insanlar, lavanta sayesinde köyümüzün ismi duyulmaya başladı. Yurt içinden, yurt dışından gezmeye gelenler var. Çok güzel bir ilgi var. Yurt içi ve yurt dışı tarım fuarlarına katılıyoruz. Lavanta üzerine fotoğraf çekimleri yapıyoruz" dedi. Bursa'dan İzmir'e sosyal medyada gördüğü lavanta bahçelerini yakından görmek için geldiklerini anlatan Ebru Koç da "Lavanta bahçelerinin böyle bir köyde olduğunu görünce geldik ve çok beğendik. Isparta'ya gitmek isteyenler, uzak olduğu için gidemiyorlarsa buraya gelebilir" diye konuştu.(DHA)