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İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

İZMİR'in Bayındır ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü İzmir'in Bayındır ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.55'te oldu. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.