İzmir için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ'den, yarın İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü ve kuvvetli yağışın beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'den sonra İzmir'in Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı, Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Narlıdere, Balçova, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça, Aliağa, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.