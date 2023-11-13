İzmir'de etkisini artıran şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşandı. Yağışların ise gün boyunca ara ara süreceği bildirildi.

İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar güçlükle ilerledi

İZMİR - İzmir'de etkisini artıran şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir'de de etkili oldu. Yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yoğun su birikintisinin olduğu Konak ilçesi Anadolu Caddesi'nde trafikteki sürücüler güçlükle ilerledi. Buca ilçesinde ise şiddetli yağış sebebiyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Bir araç su birikintisi içinde kalarak arıza yaptı.

Yoğun yağış sürerken, Bayraklı sahilde baba Ali Yayar ve kızı Zeynep Şeyma Yayar (14), ellerinde çay ile körfezin tadını çıkardı. Yağışların ise gün boyunca ara ara süreceği bildirildi.