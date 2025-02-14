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İZMİR HAVA DURUMU: 14 Şubat İzmir hava durumu nasıl? İzmir'de 5 günlük hava durumu!

İZMİR HAVA DURUMU: 14 Şubat İzmir hava durumu nasıl? İzmir'de 5 günlük hava durumu!
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Vatandaşlar, özellikle sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel verilerini yakından takip ediyor. Peki, 14 Şubat Cuma günü İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ya da yağmur var mı? İşte İzmir'in 5 günlük hava durumu tahmini…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 14 Şubat Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 14 Şubat İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir'de kar yağacak mı? İşte detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İzmir'de serin hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif yağmur bekleniyor. Rüzgarlı havanın da etkili olacağı gün boyunca, sıcaklık değerlerinin en düşük 7°C, en yüksek 14°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar, serin havayı daha fazla hissettirirken, yağmur özellikle öğleden sonra etkisini artırabilir.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İZMİR HAVA DURUMU: 14 Şubat İzmir hava durumu nasıl? İzmir'de 5 günlük hava durumu!14 Şubat İzmir'de hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Yaşam
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