İZMİR HAVA DURUMU: 14 Şubat İzmir hava durumu nasıl? İzmir'de 5 günlük hava durumu!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İzmir'de de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 14 Şubat Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak, yer yer sağanak yağmur ihtimali bulunuyor. Peki, 14 Şubat İzmir'de hava durumu nasıl? İzmir'de kar yağacak mı? İşte detaylar…

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İzmir'de serin hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif yağmur bekleniyor. Rüzgarlı havanın da etkili olacağı gün boyunca, sıcaklık değerlerinin en düşük 7°C, en yüksek 14°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar, serin havayı daha fazla hissettirirken, yağmur özellikle öğleden sonra etkisini artırabilir.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

14 Şubat İzmir'de hava durumu nasıl