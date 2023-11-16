İzmir'e Matematik ve Zeka Oyunları Parkı Kazandırıldı

İzmir'in ilk Matematik ve Zeka oyunları parkını Bayraklı'ya kazandıran ve yakın zamanda açılışını yapmaya hazırlanan Bayraklı Belediyesi, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle öğrencilere çeşitli atölyelere katılma imkanı sağladı. Satranç, bilim, bilim müzikali ile akıl ve zeka oyunları atölyeleri onlarca öğrenciyi bir araya getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı ile ilgili büyük hayallerimiz var. Bu kenti çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte yükselteceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, tarafından kente kazandırılan ve kısa süre içinde açılışı yapılacak İzmir'in ilk Matematik ve Zeka Oyunları Parkı, okulların ara tatile girmesiyle çeşitli atölyelerde öğrencileri ağırladı. 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulan, matematik ve zeka oyunlarıyla donatılan modern görünümlü parkta öğrenciler, yarı tatili daha verimli geçirmeleri için satranç, bilim, bilim müzikali ile akıl ve zeka oyunları atölyelerinde bir araya geldi. Hafta boyunca hem hoşça vakit geçirip eğlenen öğrenciler hem de bilgilendi, bilinçlendi. İçinde 26 zeka oyunu elemanı ve dijital oyun birimlerinden oluşan bölümlerin yer aldığı park, kısa süre içinde ailelerin ve çocukların hizmetine sunulacak.

"BAYRAKLI'YA DEĞER KATACAK"

Park çalışmalarını sık sık yerinde inceleyerek çocuklarla, gençler ve ailelerle sohbet eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize geleceğe dönük matematik, bilim, zeka temalı dev bir park kazandırıyoruz. İlçemize değer katacak ve kentimizin de ihtiyacına yanıt verecek. Bayraklı'yı çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte büyüteceğiz" dedi.