İzmir Depremzede Konaklama Merkezi Kapatılıyor

İzmir depreminden sonra kurulan Geçici Konaklama Merkezi'nin 30 Eylül'de kapatılacağı öğrenildi. Depremzede vatandaşlar, gidecek bir yerlerinin olmadığını söyleyerek, kendilerine bir alternatif sunulmamasından yakındı.

İzmir depreminden sonra kurulan Geçici Konaklama Merkezi'nin 30 Eylül'de kapatılacağı öğrenildi. Depremzede vatandaşlar, gidecek bir yerlerinin olmadığını söyleyerek, kendilerine bir alternatif sunulmamasından yakındı.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Bayraklı'da kurulan İzmir Valiliği AFAD Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nin 30 Eylül tarihinde tamamen kapatılacağı öğrenildi. Konaklama Merkezi Yönetimi tarafından, konteyner kentteki depremzedelere tebliğ edilen belgede, konteynerleri tahliye etmeleri istendi. Çoğunluğunu Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşların oluşturduğu merkezdeki sakinler, kendilerine bir alternatif sunulmamasından yakındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gelen ve depremde evleri ağır hasar gördüğü için İzmir'deki Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilen Mehmet Sandal, "Bu tebligatta ayın 30'unda buranın kapanacağı söylendi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalacak yerimiz yok şu anda" dedi. - İZMİR