İzmir'den Ankara'ya Bisiklet Turu

Orhan Kotluk, bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş paneliyle gece aydınlatması ve cep telefonu için kullandığı aküsünü şarj ediyor.

İzmir'den, "Ata'ya Saygı Bisiklet Turu" adıyla Ankara'ya yola çıkan Orhan Kotluk (47), bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş panelinden gece aydınlatması ve cep telefonu için kullandığı aküsünü şarj ediyor.

İzmir'den 3 Kasım'da bisikletiyle hareket eden Kotluk, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmayı hedefliyor. Kotluk, yolculuğu sırasında bisikletinin önüne yerleştirdiği güneş panellerinden hem telefonunu şarj ediyor hem de gece aydınlatmasında kullandığı akünün şarjını sağlıyor.

Mola verdiği Uşak'ta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kotluk, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmak için yola çıktığını söyledi.

Yolculuğu sırasında çeşitli noktalarda mola vermeyi planladığını aktaran Kotluk, İzmir'den yanında taşıdığı Türk bayrağını Anıtkabir'e teslim ettikten sonra geri döneceğini anlattı.

Bisikletinin önüne güneş paneli koyduğunu anlatan Kotluk, bu sayede hem telefonunu hem de gece yol aydınlatması için kullandığı akünün şarjını yaptığını ifade etti.