1) İzmir'deki taşkın; bini aşkın ev ve iş yeri etkilendi

PROF. DR. YAŞAR: YAŞANANLAR SÜRPİZ DEĞİL

İzmir'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle dün, Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taşmasıyla ilgili olarak İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların sürpriz olmadığını belirten Prof. Dr. Yaşar, "Bunu zaten biz bekliyoruz. En son 2019'da böyle bir ciddi bir şey oldu. Ama dünkü olay son yılların en sertiydi, en büyüğüydü. Çünkü rüzgar 110 km'lik hızla esti. Yağış 40-50 kg olmasına rağmen o müthiş rüzgar suyu bir anda şişirdi iç körfezde ve maalesef pek çok yerde su baskınları yaşandı. Bunun nedeni şu; küresel ısınma dönemindeyiz ve her yıl deniz seviyesi yükseliyor. Ama İzmir'de enteresan bir durum daha var. Biz tektonik olarak her yıl 1 santim çöküyoruz. Bu ne demektir? Her yıl İzmir Körfezi ve su yaklaşık 1 santim yükseliyor" dedi.

'ÖNLEM ALINMALI'

İzmir'de 1992'den bugüne yaklaşık olarak 40 santim suyun yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Bir de bunun üzerine bu kadar sert bir fırtınayla beraber hatta kasırgaya yakın 110 kilometre, 120 kilometre hızına ulaşan çok büyük bir fırtına olunca da maalesef suyu çok şişirdi. Bulunduğumuz yerler hep dolgu alanları. Baştan sona dolgu alanı. Maalesef ikinci kordonu su bastı. Su yaklaşık 150-200 metre ilerledi. Ama böyle gidersek maalesef 40-50 yıl sonra Basmane'ye kadar, yani bugünkünden 700-800 metre daha geriye sular gidecek. Çünkü biz çökmeye devam ediyoruz. Her yıl bir santimetre çökeceğiz. Sürekli çökme oluyor ama hiçbir önlem alınmıyor, çalışma yapılmıyor. Asıl sorun burada zaten Doğa olayı göz göre göre geldi. Çok da büyük bir zarar oluşturabilirdi" diye konuştu.

ZARAR GÖREN KİTAPLAR TEPE OLDU

Öte yandan İzmir'in Alsancak semtinde, denizin taşması nedeniyle su basan bir kitapçıda maddi hasarın boyutu gün yüzüne çıktı. Binlerce kitap kullanılamaz hele gelirken, işyeri çalışanlarının dışarıya çıkardığı kitap yığını adeta bir tepe oluştu.