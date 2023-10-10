İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Yaşam Haberleri
İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 13.40 sıralarında Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.
- İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.40 sıralarında Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.