İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangın dün saat 23.10 sıralarında Buca Doğancılar Mahallesi ile Torbalı Demirciler Mahallesi arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın ardından yangına müdahale hemen başlarken, sabah saatlerinde ise alevlere müdahale eden araç sayısı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal ve 9 dozer olarak güncellendi.

Yangında durumun iyiye gittiği öğrenilirken alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR