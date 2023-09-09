İzmir'deki orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Gölet'i yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatıldı. Bu sırada Adnan Menderes Havalimanı'na inmek için bekleyen 6 uçak Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Gölet'i yakınlarında saat 13.00'te çıkan orman yangını nedeniyle çıkan yoğun duman ve yangına havadan müdahale edildiği için Adnan Menderes havalimanı 13.15 ile 14.50 saatleri arasında 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Adnan Menderes Havalimanı saat 14.50 sıralarında yeniden uçuş trafiğine açıldı. Bu sırada 6 uçak Bodrum Havalimanı'na yönlendirilirken, bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. - İZMİR