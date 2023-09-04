İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1,5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İZMİR'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Barutçu Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam