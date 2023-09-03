İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.48'de Selçuk ilçesi Barutçu Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler kısa bir süre içerisinde orman yangınını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına da başladıkları öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam