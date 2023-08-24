İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. İlk müdahaleyi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Sarnıç Gölet civarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer müdahale etti.
Yangını kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Yaşam