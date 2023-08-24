İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. İlk müdahaleyi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.