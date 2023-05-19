İzmir'deki depremzedelerin konut tahliye edilmesi tepki çekti

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedelerin, konutları tahliye etmelerinin istenmesi tepkilere neden oldu.

Seferihisar merkez üslü 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ya da ağır hasar gören binalarda kiracı olarak oturan depremzedelere Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Uzundere konutları olarak bilinen belediyeye ait bazı daireler, geçici süreyle tahsis edildi.

Geçen yıl geçici ikamet süresinin 1 yıl daha uzatılmasının ardından konutların satışı yönünde alınan karar sonrası depremzedelere konutların 31 Mayıs 2023'e kadar tahliye edilmesi gerektiği yönünde tebligat gönderildi.

Dairelerde ikamet eden bazı depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen tahliye tebligatına tepki göstererek oturdukları binanın önünde bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan depremzedelerden Şerife Koşar, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini bu evlere yerleştirirken TOKİ şartlarında, uygun koşullarla satma vaadinde de bulunduğunu, daha sonra böyle bir söz vermediklerini iddia ettiklerini söyledi.

Kendilerine tanınan sürenin geçen yıl dolduğunu ancak belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergelerle bu sürenin 1 yıl uzatıldığını kaydeden Koşar, şöyle konuştu:

"Bize, '31 Mayıs'a kadar daireleri boşaltın' diye tebligat geldi. Tunç Soyer, CHP belediyesi bizi gözden çıkardı, 'Siz başınızın çaresine bakın artık' diyorlar. Biz Cumhurbaşkanımızdan rezerv alandaki konutlardan TOKİ şartlarıyla hak talep ediyoruz. Çünkü başka şartlarda ev sahibi olmamız mümkün değil. En kötü kiralık evler 6 bin 500 - 7 bin 500 civarında, geçim zor, ben işsizim, çocuğuma bakıyorum birçok arkadaşım aynı durumda."

Rezerv alandaki konutlardan hak talebi

Depremzedelerden Sadullah Özdemir de deprem korkusunu unuttuklarını, bu kez evden çıkarılma korkusuyla yaşamaya başladıklarını belirtti.

Oturdukları binaların ihaleyle satışa çıkarıldığını, 40'ının satıldığını anlatan Özdemir, "6 gün sonra bir ihale daha var ikinci bloğu satıyorlar. Kent Konseyini aradım, 'Çıkacaksınız' dediler. Çıkacak durumumuz yok, çıkmazsak ne olur diye sordum 'Polis ve zabıta eşliğinde gelip sizi çıkartacağız' dediler. Elimizden bir şey gelmiyor devlete sarılmaktan başka. Rezerv alandaki konutlardan bize de bir hak tanınırsa çalışır öderiz, devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yeni konut tahsisi

Öte yandan depremzedeleri ziyaret eden AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca da konutların depremzedelere uygun koşullarda satılması için verdikleri önergelerin belediye meclisinde reddedildiğini söyledi.

Tahliye kararının mağduriyetlere neden olduğunu aktaran Atmaca, "Bu insanlar bu süreçte nasıl ev bulacaklar, nasıl taşınacaklar? Bunu karşılayacak maddi imkanları da yok, dolayısıyla çok büyük bir mağduriyete sebep olmuş oluyor. Tekirdağ Belediyesi de benzer bir uygulama yaptı depremzede vatandaşlarımıza karşı. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için satışların durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzedelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Bugün iktidar koltuğuna çıkar meselesiyle yaklaşan bir partinin, yarın iktidarı kazanma ihtimali söz konusu olduğunda milletimizi mağdur bırakacağını üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, daha düne kadar depremzedelerimize ücretsiz ev vaat ediyorlardı. Bugün seçim sonrası yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi alsalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek."

"2,5 sene bedelsiz tahsis edilmiştir"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında meydana gelen depremin ardından belediye tarafından 1 yıllığına geçici olarak tahsis edilen sosyal konutlarda 3 yıla yakın süredir ikamet eden depremzedelerin mağdur edilmesinin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Sürecin kademeli olarak 31 Mayıs 2023'e kadar uzatıldığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahsisi yapılan 224 konutun günümüz itibariyle 95'i depremzedelerin kendi istekleri ile boşaltılmış olup 129'u doludur. Yapılan incelemede dolu olan konutlardan depremde evini kaybetmiş olan mülk sahibi 63 kişi olup gerisi kiracı konumundadır. Sonuç olarak depremzedelere tahsis edilen belediyemiz konutları öncelikle 1 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, ancak deprem konutlarının inşa süresinin uzaması ve ekonomik şartlar nedeniyle tahsis süresi 3 ayrı kere 6'şar ay uzatılarak toplamda 2,5 sene süresince bedelsiz tahsis edilmiştir. Bu süre içerisinde konutların elektrik, su, ısınma, internet giderleri ve aidatları belediye tarafından ödenmiştir."