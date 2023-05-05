İzmir'de yıkılan hizmet binasının yerine yapılacak anıt yapı için fikir projesi yarışması sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde hasar gören ana hizmet binasının yerinde inşa edilecek anıt yapı için açtığı fikir projesi yarışmasına başvurular devam ediyor. Yarışma ile yerel demokrasinin temsil edildiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı, toplumsal yaşamı iyileştiren kararların alındığı halka açık Belediye Meclis Salonu projelerinin elde edilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim İzmir depreminde hasar gördüğü için yıkılan ana hizmet binasının yerine inşa edilecek anıt yapı için açtığı fikir projesi yarışmasına başvurular sürüyor. "Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi" başlıklı yarışmayla ilgili son soru sorma tarihi 8 Mayıs olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminde hasar gören ana hizmet binasının yerinde inşa edilecek anıt yapı için açtığı fikir projesi yarışmasına başvurular devam ediyor. "Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi" yarışması için son soru sorma tarihini 8 Mayıs Pazartesi günü olarak açıklayan Büyükşehir Belediyesi, proje teslim tarihini 3 Temmuz olarak belirledi. Yarışma ile ilgili detaylara "sehirmeclisleriyarismasi.izmir.bel.tr" adresinden ulaşılıyor. Yarışma ile yerel demokrasinin temsil edildiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı, toplumsal yaşamı iyileştiren kararların alındığı halka açık Belediye Meclis Salonu projelerinin elde edilmesi hedefleniyor. Projede İzmir kentinin odağında, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki yerel demokrasi idealini kent hafızası ile birleştiren bir tasarım bekleniyor.

KENTLİNİN GÜNDELİK YAŞAMINA KATKI KOYACAK

Yarışmanın projesi, yaklaşık iki yüz yıldır kentin hem tarihsel hem de yönetsel merkezi olan Konak (Atatürk) Meydanı için tasarlanacak. Konumu ve içinde barındırdığı yapılarla kentin yoğun bir alanı olarak yaşayan Konak Meydanı, yıllar içinde yapılan imar çalışmaları, yarışmalar ve farklı düzenlemeler ile değişime uğrasa da kent merkezi özelliğini hala sürdürüyor. Seçilecek projede alanın kentsel özelliklerinin ortaya çıkarılması, alanın tarihi, kültürel, sosyal değerlerinin göz önüne alınarak, kentlinin gündelik yaşamına katkı koyması göç önüne alınacak.

İKİ AŞAMALI OLACAK

Serbest, ulusal, iki aşamalı olan fikir projesi yarışmasıyla, "İzmir'in demokrasi odağının" ne tür işlevleri içereceği ve İzmirlilerle ilişkisinin nasıl kurulacağı konusunda bir tahayyül geliştirmesi ve bunu bir yapı önerisi haline getirmesi bekleniyor.

Yarışmanın birincisine 500 bin, ikincisine 400 bin, üçüncüsüne 300 bin lira verilecek. Yarışmayla 100 bin lira değerinde beş mansiyon ödülü dağıtılacak.

Yarışmanın jüri başkanı mimar Nevzat Sayın. Asli jüri üyeleri ise Mimar Emre Arolat, peyzaj mimarı Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş, mimar Ersen Gürsel, mimar Prof. Dr. Hikmet Gökmen, inşaat mühendisi, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, İnşaat Mühendisi, Şehir ve Bölge Plancısı, heykeltıraş Prof. Meriç Hızal.