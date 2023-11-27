İzmir'de Yeniden Sağanak Yağış Uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarından itibaren tekrar etkili olması beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Soyer, tüm güçleriyle önlemleri artırdıklarını ve can ve mal kaybı yaşanmaması için teyakkuzda olduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarından (28 Kasım) itibaren yeniden kenti etkisi altına alacak sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Soyer, "Hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu günleri atlatmak için tüm gücümüzle teyakkuzdayız. Dilerim, en hafif şekilde atlatalım" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 günlük hava durumu raporuna göre; İzmir'de 28 Kasım'dan itibaren tekrar sağanak yağışın etkili olması ve tüm hafta boyu sürmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in X hesabından yaptığı uyarı şöyle:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Salı gününden itibaren görülecek şiddetli sağanak yağış, Perşembe gününe kadar kentimizi etkisi altına alacak. Kent genelimizde kesintisiz şekilde önlemlerimizi artırıyoruz. Kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı kaynaklı muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı önemle hatırlatıyorum. Hiçbir cana ve mala zarar gelmeden bu günleri atlatmak için tüm gücümüzle teyakkuzdayız. Dilerim, en hafif şekilde atlatalım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da şöyle:

"Yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, il genelimizde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), yerel olarak şiddetli (75-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı hatırlatırız."