İzmir'de tren ile midibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir tren, hemzemin geçitte bir midibüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Menemen ilçesinde tren, hemzemin geçitte midibüsle çarpıştı, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Emiralem Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yolcu treni, M.D. idaresindeki İZTAŞIT midibüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle arka kısmında hasar meydana gelen midibüsün şoförü M.D. ile araçtaki yolcular H.B. ve E.G. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Yaşam