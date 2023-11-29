İzmir'de yağışın etkisiyle rayların kayganlaşması sonucu istasyondaki durdurucuya çarpan tramvayın sürücüsü hafif yaralandı. Olayda hafif şekilde yaralanan tramvay sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Tramvay seferlerinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

İzmir'de Tramvay Kaza Yaptı, Sürücü Hafif Yaralandı

İzmir'de yağışın etkisiyle rayların kayganlaşması sonucu istasyondaki durdurucuya çarpan tramvayın sürücüsü hafif yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Tramvay Hattı'nın son durağı Ataşehir istasyonunda bir tramvay, yağışın ardından raylarda su birikmesi sonucu fren mesafesinin değişmesi nedeniyle durdurucu güvenlik ekipmanına çarptı.

Olayda hafif şekilde yaralanan tramvay sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Tramvay seferlerinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.