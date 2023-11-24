İzmir'de Tır Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Menemen ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kuzey Ege Otoyolu'nda Menemen'den Aliağa yönüne giden B.K'nın kullandığı tırın lastiği patladı.
Emniyet şeridine çekilen tırın 34 HG 5864 plakalı dorsesine D.A. idaresindeki 35 BSY 510 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam