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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu

İzmir'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, saat 11.00 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri ise saat 10.20 itibariyle iptal edilmişti.