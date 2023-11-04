İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu
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İzmir'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, saat 11.00 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri ise saat 10.20 itibariyle iptal edilmişti.
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri geçici süreyle durduruldu.
Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, İzmir Körfezini olumsuz etkileyen şiddetli rüzgarların iskelelerde yolcu ve araç alım ve tahliyelerinde yarattığı sorunlar nedeniyle saat 11.00 itibariyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.?
Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri, ???????şiddetli rüzgar nedeniyle saat 10.20 itibariyle iptal edilmişti.