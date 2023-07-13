İzmir'de Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Kordon'da Serinledi

İzmir'de gün boyu sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle Kordon boyuna çıktı. Gün içinde 39 dereceye ulaşan sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesini fırsat bilen vatandaşlar kentin en uğrak noktalarından olan Kordon'a çıkarak gün batımını izledi, fotoğraf çekti ve balık tuttu. Sıcak havanın yarın ve hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.