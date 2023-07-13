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İzmir'de Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Kordon'da Serinledi

Yaşam Haberleri

İzmir'de gün boyu sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle Kordon boyuna çıktı. Gün içinde 39 dereceye ulaşan sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesini fırsat bilen vatandaşlar kentin en uğrak noktalarından olan Kordon'a çıkarak gün batımını izledi, fotoğraf çekti ve balık tuttu. Sıcak havanın yarın ve hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İzmir'de gün boyu sıcaktan bunalan vatandaşlar akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle Kordon boyuna çıktı.

Kentte sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar gündüz evlerine kapandı.

Gün içinde 39 dereceye ulaşan sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesini fırsat bilen vatandaşlar kentin en uğrak noktalarından olan Kordon'a çıkarak gün batımını izledi, fotoğraf çekti ve balık tutu.

Sıcak havanın yarın ve hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Yaşam

İzmir Yaşam Haberler

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