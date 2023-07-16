İzmir'de Sıcak Hava Nedeniyle Meydanlarda Yoğunluk Azaldı

İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk yaşanmadı. Kentte bugün en yüksek sıcaklık gölgede 38,6 derece olarak ölçüldü. Hafta sonları kalabalığın yaşandığı bölgelerde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı.

İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle meydan ve caddelerde yoğunluk yaşanmadı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık gölgede 38,6 derece olarak ölçüldü. Kentte nemin ise yüzde 20-25 civarında olduğu belirlendi.

Hafta sonları kalabalığın yaşandığı Konak Meydanı, Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı gibi bölgelerde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı.

Dışarıya çıkanlar, gölgelik yerlerde vakit geçirdi. Bazı çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi.