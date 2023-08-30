İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Gemisi TCSG Umut Halkın Ziyaretine Açıldı

İZMİR'de Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma gemisi TCSG Umut, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmir'de halkın ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'na demirleyen TCSG Umut, bugün saat 09.00'da halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı askerleri tarafından karşılandı. Vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu. Geminin saat 14.00'te vatandaşlarla Körfez'e açılacağı ve Sahil Güvenlik helikopterinin de yer alacağı denizde arama kurtarma faaliyetinin yürütüleceği bildirildi.

'GEMİYİ GEZMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

TCSG Umut'u görmek için gelen vatandaşlardan Veysi Turan (32), Gemiyi gezmek çok güzel bir duygu. Bugünün özel bir gün olmasıyla birlikte sahil güvenliğimizin, devletimizin tanıdığı bu güzel gemide bizi koruyan ve görev yapan askerlerimiz ile gurur duyuyoruz. Gemiyi dolaşmak bilgi edinmek güzel bir duygu mutluyuz dedi.

'GEMİ ÇOK GÜZEL DUYGULANDIRICI'

İstanbul'dan İzmir'e gezmeye geldiğini belirten Muhsin Çalışkan (71), Geminin ziyarete açılacağını duyunca görmek istedik. Gerçekten çok güzel bir gemi ve insanı duygulandırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz diye konuştu.(DHA)