İzmir'de Sağlıksız Ortamda Bakılan 52 Köpek Barınağa Götürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evde sağlıksız ortamda bakıldığı tespit edilen 52 köpek, ekipler tarafından el konularak barınağa götürüldü. Evde köpeklerle yaşadığı belirlenen kadına ise işlem yapıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu yetkilileri (HAYTAP), Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde tek yaşayan İlknur Ç.'nin evde sağlıksız bir ortamda köpek beslediği bilgisi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumdan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi ekipleri, adrese gelerek arama yaptı. Aramalarda evin içerisinde farklı cinslerde ve sağlıksız ortamda yetiştirilen 52 köpekle karşılaştı. Bunun üzerine ekipler 52 köpeğe el koyarak barınağa götürdü.

Öte yandan, sağlıksız ortamda köpek yetiştirdiği tespit edilen İlknur Ç.'ye Hayvan Koruma Kanununa Muhalefetten işlem yapılırken, İlknur Ç.'nin 2021 yılında da evinde sağlıksız ortamda köpek yetiştirdiği tespit edilmesi üzerine 26 köpeğe el konulduğu öğrenildi. - İZMİR

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