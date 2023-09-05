İzmir'de Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri Oluştu

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Narlıdere ve Balçova ilçesinde birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Araçlar trafikte zorluk yaşadı.

İZMİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi, Narlıdere ve Balçova ilçesindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, araçlar trafikle ilerlemekte zorluk geçti.

İzmir'de akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Narlıdere ve Balçova ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar trafikle ilerlemete güçlük çekti. Vatandaşlar ise sağanağın yoğun olduğu sırada saçeak altlarına sığındı. Balçova'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisi giriş bölümünü sağanak nedeniyle su bastı. Görevliler su tahliye işlemi başlattı.