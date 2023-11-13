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İzmir'de Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Su İle Doldu

İZMİR'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu. Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.