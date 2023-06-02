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İzmir'de Sağanak Etkili Oldu: Okul Bahçesi Su İle Doldu

Yaşam Haberleri

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesi su ile doldu. İtfaiye ekipleri yağmur suyunun tahliyesi için çalışmalara başladı.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesi su ile doldu. İtfaiye ekiplerine durumu bildiren okul yönetimi, bahçeye dolan yağmur suları nedeniyle öğrencileri okul çıkışı aileleri gelen kadar sınıflarda bekletti. Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde okul girişine kadar araçlarıyla gelen ailelerine teslim edildi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yağmur suyunun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mahmutbey İtfaiye İzmir Yaşam Haberler

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