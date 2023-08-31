İzmir'de Parkta Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü

İzmir'de ilginç görüntü: Domuz sürüsü parkta yiyecek ararken, çocuklar oyun oynadı

İzmir'de domuzlar artık evcilleşti dedirten görüntü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar oyun oynarken, bir anda ortaya çıkan ve parka yönelen domuz sürüsü, burada yiyecek aradı. Çocukların ve ailelerinin domuzlardan korkmaması, domuzların da insanlardan ürkmemesi adeta domuzlar artık evcilleşti dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Parkta yaşanan o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.