İzmir'de Parkta Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü
İzmir'in Bornova ilçesinde çocukların oyun oynadığı parkta yiyecek arayan domuz sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzların insanlardan korkmaması dikkat çekti.
İzmir'de ilginç görüntü: Domuz sürüsü parkta yiyecek ararken, çocuklar oyun oynadı
İzmir'de domuzlar artık evcilleşti dedirten görüntü
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar oyun oynarken, bir anda ortaya çıkan ve parka yönelen domuz sürüsü, burada yiyecek aradı. Çocukların ve ailelerinin domuzlardan korkmaması, domuzların da insanlardan ürkmemesi adeta domuzlar artık evcilleşti dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Parkta yaşanan o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.