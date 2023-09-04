İzmir'de palet fabrikasında yangın çıktı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Yangın, saat 15.15 sıralarında Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.