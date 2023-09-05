İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Akalan Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.