İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

- İzmir'de ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.