İzmir'de orman yangını kontrol altında
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Yaşam Haberleri
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangını, 58 dakikada kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İzmir'de orman yangını kontrol altında
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, 58 dakikada kontrol altına alındı.
Yangın saat 17.40 sıralarında Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Saat 17.56'da harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 helikopter, 11 arazöz, 2 su ikmal ile müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu saat 18.38'de kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam