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İzmir'de orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangını, 58 dakikada kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.