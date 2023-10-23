İzmir'de Organize Sanayi Bölgesinde Kötü Koku Şüphesi

İZMİR'in Menderes ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku, tedirgin etti. İhbarlar üzerine kimyasal madde şüphesiyle bölgede inceleme yapıldı.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir noktadan çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları tedirgin etti. Çevredekiler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kötü kokunun toprağın altından geldiği tahmin edilen bölgede iş makinesi ile çalışma başlattı. Toprak altındaki atığa ulaşan ekipler, kötü kokuya neden olan maddeyi tespit edebilmek için numune aldı. (DHA)