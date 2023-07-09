İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri durduruldu
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İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, kuzey/kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarın deniz ulaşımını etkilediği belirtildi. Rüzgar nedeniyle 'Bostanlı-Üçkuyular' hattında düzenlenen arabalı vapur seferlerinin saat 13.20 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri durduruldu.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, kuzey/kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarın deniz ulaşımını etkilediği belirtildi.
Rüzgar nedeniyle "Bostanlı-Üçkuyular" hattında düzenlenen arabalı vapur seferlerinin saat 13.20 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Yaşam