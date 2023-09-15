İzmir'de Okul Servislerine Denetim: 124 Sürücüye Ceza Kesildi, 21 Servis Trafikten Men Edildi

İzmir'de Trafik Şube ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 124 sürücüye ceza kesildi ve 21 servis aracı trafikten men edildi.

İzmir'de, Trafik Şube ekiplerince okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 124 sürücüye ceza kesildi; 21 servis aracı trafikten men edildi.

İzmir'de Trafik Şube ekiplerince il genelinde okul çevreleri ve öğrenci servislerinde, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 2 bin 309 servis aracında denetim yapılırken, kurallara uymayan 124 şoföre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda muhtelif maddelerden ceza düzenlendi. Öte yandan, 21 servis aracı trafikten men edildi. - İZMİR