İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kazada, Selahattin Faydalı'nın kullandığı motosiklet yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki yola yuvarlandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından sürücünün yakınları büyük üzüntü yaşadı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Selahattin Faydalı'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Ali Fuat Erden Mahallesi'ndeki 9781 Sokak'ta yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki yola yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Faydalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan kaza yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşı döktü.