İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama kontrolden çıkan motosikletin duvara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Bergama ilçesi Atmaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Geldi (22) motosikletiyle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Geldi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 22 yaşındaki gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR