İzmir'de metruk binada asansör boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Hamit B.(43), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., hastanede tedaviye alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Hamit B.(43), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Gaziler Caddesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile metruk binaya giren Hamit B., binada yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3'üncü kattan düşerek yaralanan Hamit B., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Hamit B., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.