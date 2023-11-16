İzmir'de Metro Raydan Çıktı

1) İZMİR'DE METRO RAYDAN ÇIKTI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, metro aracı raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada yaralananın olmadığını açıkladı.

Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Sanayi Metro durağında raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.