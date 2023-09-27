İzmir'de Manda Çayı kıyısında Lucien Arkas Parkı açıldı

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla yeni çekim merkezine dönüşen Manda Çayı kıyısına bir dokunuş da Arkas Holding'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki 8 bin 900 metrekarelik alanı park olarak düzenleyip şehre armağan eden iş insanı Lucien Arkas ismini Başkan Tunç Soyer'in açılışını yaptığı parka verdi. Parkta sanat eserleri ile zenginleştirilmiş bir rekreasyon alanı İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla yeni çekim merkezine dönüşen Manda Çayı kıyısına bir dokunuş da Arkas Holding'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki 8 bin 900 metrekarelik alanı park olarak düzenleyip şehre armağan eden iş insanı Lucien Arkas ismini Başkan Tunç Soyer'in açılışını yaptığı parka verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manda Çayı kıyısında yapımı tamamlanan Lucien Arkas Parkı'nı törenle hizmete açtı. Arkas Holding'in katkılarıyla Mistral Kuleleri ve Ege Perla arasında kalan kısımdaki 8 bin 900 metrekare büyüklüğündeki alanda kurulan parka 2022 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin oy birliğiyle Arkas'ın isminin verilmesi kararlaştırılmıştı. Parkın açılışına Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile eşi Merve Arkas da katıldı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, "Bu memlekette herkes işini yapsa bu memleket çok daha başka bir yerde olur diye düşünüyorum. Mesela iş insanları vergisini veriyorsa 'tamam ben vazifemi yaptım' diyor. Ama bazı iş insanları var ki o şehre kendini borçlu hissetmeye devam ediyor. Ben bu şehir için daha fazla ne yapabilirim diye kafa yoruyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Lucien Arkas. Gerçekten siz kendinizi bu şehre borçlu hissediyorsunuz. Müzeler yapıyorsunuz, park yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Bütün iş insanlarının sizin vicdanınızı, yüce gönüllülüğünüzü taşımasını diliyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da "Bu yeşil ortamı sayenizde yapabiliyoruz. Bu ortamı yaratmak büyük mutluluk veriyor. Burada binaların arasında açık havada hem bu kadar sanat eseri görüp hem de bu güzel bahçe, bu ağaçlar arasında vakit geçirmek umarım gelen gören herkese keyif verir" diye konuştu. Daha sonra Lucien Arkas ve eşi Merve Arkas Başkan Tunç Soyer ile birlikte parkı gezdi.

PEYZAJINDA BİYOÇEŞİTLİLİK DESTEKLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın işbirliği ile yapımı tamamlanan parkın bitkisel tasarımında kuraklığa dayanıklı, yoğun bakım gerektirmeyen, yerel ve kentin doğasına adapte olmuş bitki türleri tercih edilerek sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

Parkta sosyal etkileşim ve entegrasyonun sağlanması, havanın temizlenmesi, gürültünün filtrelenmesi ve gölgeli mekanlar oluşturarak iklim konforunun tesis edilmesi amaçlanırken, biyoçeşitliliğin desteklenmesi hedeflendi.

Parkta sanat eserleri ile zenginleştirilmiş bir rekreasyon alanı İzmirlilerin hizmetine sunuldu. Arkas Koleksiyonu'ndan Türk heykeltıraş sanatçıları Varol Topaç, Selçuk Yılmaz, İlker Yardımcı, Ozan Ünal ve Malik Bulut ile Marino Di Prospera ve Agnesa Petrova'nın yedi heykeli yer alıyor.