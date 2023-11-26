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İzmir'de Kuvvetli Yağış ve Fırtına Sonucu Deniz Taştı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar göle döndü, deniz suları kaldırımla birleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapılmaya ve sirenler çalınmaya devam ediliyor.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar göle döndü,deniz suları kaldırımla birleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına sebebiyle Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlarla birleşti, sitelerin bahçeleri su altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapılmaya ve sirenler çalınmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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