İzmir'de Kontrolden Çıkan Taksi Kaldırımdaki Yayaya Çarptı
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İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksinin kaldırımda çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksinin kaldırımda çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, Eşrefpaşa Caddesi katlı otopark karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları da aşarak kaldırıma çıktı.
Bu sırada kaldırımda yürüyen C.G, taksinin çarpması sonucu yaralandı.
C.G, ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Yaşam