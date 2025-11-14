İzmir'de Kış Lastiği Zorunluluğu: Cezası 5 Bin 856 TL

İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, İzmir'de binek araçlar için zorunluluk bulunmamasına rağmen, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan veya nakliyat faaliyetinde bulunan araçların kış lastiği kullanmasının yarından itibaren zorunlu olduğunu belirtip, "Kış lastiği takmadan şehir değiştirenler cezayla karşılaşabilir. Uymayanlara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak" dedi.

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, yarından itibaren zorunlu hale gelecek kış lastiği uygulamasına ilişkin uyarılarda bulundu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararın, yol güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu belirten Abacı, son yayımlanan tebliğ ile kış lastiği uygulamasının 1 Aralık-1 Nisan döneminden çıkarılarak 15 Kasım-15 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayacak şekilde uzatıldığını ifade etti. Abacı ayrıca, hava şartlarına göre valiliklerin uygulamayı bir ay öne çekme veya bir ay uzatma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

'YOL TUTUŞU VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği takmanın zorunlu hale geldiğini söyleyen Abacı, "Binek otomobiller bazında bir zorunluluk yok ancak yine lastiklerini değiştirmelerini tavsiye diyoruz. Kış lastiği yol tutuşu ve sürüş güvenliği açısından çok önemli. Kış lastiğinin özelliği 7 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda devreye giriyor. 4 mevsim de kullandığımız tüm lastikler 7 santigrat derecenin altında orta sertliğe gelmiş oluyor ancak kış lastiklerinde sertleşme yapmıyor ve bu da bizim yol tutuşumuzu sağlıyor. Diş yapısı da kar, su ve çamur tahliyesine uygun olarak tasarlanıyor. Kış lastiği takmadan şehir değiştirenler cezayla karşılaşabilir. İzmir'den yolcu taşımacılığı yapan ya da nakliyat yapan araçlar için lastik değişimi zorunlu ve eğer uyulmaz ise 5 bin 856 TL bir cezai işlem uygulanacak. Kış lastiklerinin üzerinde ise mutlaka 3 tepeli dağ sembolü ve kar tanesi işareti olmak zorunda ya da M+S işareti olmalı" diye konuştu.