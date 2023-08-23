İzmir'de Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İZMİR'in Kiraz ilçesinde ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı sevk edildi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam