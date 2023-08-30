İzmir'de Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı. İlk yangın Kemalpaşa ilçesinde çıktı ve kısmen kontrol altına alındı. İkinci yangın ise Bornova ilçesinde çıktı ve kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

İzmir'deki ilk orman yangını Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nif Dağı civarında bu sabah saat: 06.35 de çıktı. 2 uçak 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale yer ekibi ile söndürülmeye çalışılan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Bornova ilçesinde çıktı. Erzene Mahallesi civarında bulunan enerji nakil hattından dolayı saat 10.59 da çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

KEMALPAŞA YANGINI

2.VİDEO

BORNOVA YANGINI