İzmir'de kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kasksız olarak seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Selahattin Faydalı, yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.