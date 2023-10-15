İzmir'de Kamyonla Çarpışan Otomobildeki İki Kişi Ağır Yaralandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömür T. (59) idaresindeki 35 HKC 18 plakalı otomobil, eski İzmir yolunun Germiyan Mahallesindeki bölümünde Mehmet A. (30) idaresindeki 35 HGE 94 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ömür T. ile aynı araçtaki eşi Seval T. (54) ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam